اليوم السابع
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إصابة شخص في حريق داخل حوش ماشية بقنا

الثلاثاء، 09 مايو 2023 08:24 م
إصابة شخص في حريق داخل حوش ماشية بقنا حريق - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شخص، اليوم الثلاثاء، في نشوب حريق داخل حوش ماشية، بنجع الجنينة في قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق داخل حوش ماشية بنجع الجنينة في قرية المراشدة بمركز الوقف.
 
وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب داخل حوش ماشية ملك المواطن "عبده.ع.د".
 
تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 
 
 
 

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