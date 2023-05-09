أهالى أسيوط: الحوار الوطنى بارقة أمل وفرصة ذهبية لمناقشة كل القضايا.. فيديو

أسيوط - هيثم البدرى

أشاد أهالى محافظة أسيوط بالحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين أنه بارقة أمل وحدث تاريخى لمشاركة كل فئات المجتمع، وكل القوى السياسية لمناقشة كل قضايا الوطن، ومنح فرصة كبيرة لأبناء الوطن للخروج بحلول ومقترحات فى كافة القضايا.

وقال المهندس عبد الناصر يوسف أحد أهالى أسيوط، إن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسي، فرصة كبيرة لمناقشة كل القضايا السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية لما فيه صالح المواطن، والوطن مثمنا إشراك فئات المجتمع كافة فى جهود البناء والتنمية لمعالجة الأزمات عبر النخبة لإيجاد حلول للقضايا الملحة تحظى بالتوافق العام، وتساعد فى صياغة السياسات العامة.

وتابع: "كما أن الحوار الوطنى فرصة لفتح المجال العام وبداية لعملية تطوير سياسى شاملة ونتمنى أن يتم تنفيذ المقترحات والحلول التى يسفر عنها الحوار الوطنى وأن تكون هناك مخرجات حقيقية، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعى والتنفيذى بما يخدم صالح المواطن المصرى.

وأكد أيمن الشريف موظف، أن الحوار الوطنى من أفضل القرارات التى سيكون لها مردود إيجابى على الوطن موجها الشكر للرئيس السيسى، على هذه الدعوة نظرا لأنه يتبنى عدد من القضايا الكبيرة التى تمثل المصلحة العامة، ويضع برنامج واضح من خلال تحديد الأولويات، منها القضايا الاقتصادية التى تساهم فى تحسين الأحوال المعيشية بالإضافة لعدد من القضايا الكبرى بالإضافة إلى أن المشاركة للجميع جعلت هناك حالة من الرضا بين كافة أطراف المجتمع، ونتمنى أن يثمر الحوار عن حلول لصالح بلدنا الحبيبة مصر.