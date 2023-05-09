أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

-الطماطم بـ 9.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏-البصل الأبيض بـ 14.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ14.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة 12.5جنيه .

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13.5 جنيها

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ12 جنيها

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 40 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ12 جنيها.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيه .

-الموز البلدى 15 جنيها.