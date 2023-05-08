وكيل "زراعة الغربية" يتابع عملية حصاد ودراس القمح

الغربية ـ محمد طارق

أجرى الدكتور خالد على أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، جولة مرورية على زمام مركز طنطا، وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لمتابعة حصاد ودراس القمح موسم 2023.

أكد وكيل الوزارة، أنه هذا الموسم مبشر بالخير، وذلك لالتزام المزارعين بالسياسة الصنفية والتوصيات الفنية من قبل مديرية الزراعة بالغربية، وهذا يدل على وعي المزارع المصري وإدراكه بأهمية محصول القمح باعتباره محصولا استراتيجيا.

وأضاف أن استخدام المزارعين الحصاد الآلى، يوفر للمزارع الوقت والجهد وتقليل الفقد أثناء مراحل الحصاد بالمقارنة بطرق الحصاد التقليدية، والتقى "أبو شادي" بالمزارعين واستمع إليهم وتم الرد على جميع استفساراتهم، وفى نهاية اللقاء ناشد جموع المزارعين بضرورة الالتزام بكل إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة حفاظا على القمح، مؤكدا أن هذا واجب قومى ووطنى فيجب على الجميع تلبية نداء الوطن.