اليوم السابع
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توريد 116 ألف طن بالشون والصوامع الحكومية فى المنيا

الإثنين، 08 مايو 2023 12:23 م
توريد 116 ألف طن بالشون والصوامع الحكومية فى المنيا توريد القمح
المنيا-حسن عبد الغفار

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واصل رؤساء الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، المتابعات الميدانية لعمليات توريد محصول القمح، للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارعين، وللتأكد من جاهزية الصوامع والشون ومتابعة الإجراءات والآليات المتبعة وتطبيق الاشتراطات والضوابط اللازمة للتخزين، من خلال اللجان المختصة مع تقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين لتحقيق المستهدف لهذا العام.

 

 

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح بلغ 116270 طنا و224 كيلو جرام، بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد فى 15 أبريل الماضى، وتم تجهيز 42 موقعا تخزينيا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.


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مديرية التموين

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