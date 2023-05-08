اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مايو 2023 10:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد سير الامتحانات فى عدد من مدارس الداخلة وبلاط

الإثنين، 08 مايو 2023 10:03 ص
وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد سير الامتحانات فى عدد من مدارس الداخلة وبلاط وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد سير الامتحانات
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، مجموعة من المدارس التابعة لقرية البشندى بإدارة بلاط التعليمية يرافقه مدير الإدارة، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة منظومة العمل بامتحانات الدور الأول لصفوف النقل للفصل الدراسي الثانى، حيث يبلغ إجمالى عدد لجان امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصف الثاني الثانوي العام بالمحافظة 293 لجنة مُجهزة مُوزعة على الإدارات التعليمية الخمس وتستقبل 31 ألف 91 طالب وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
 
وتضمنت الجولة مدارس البشندى الإبتدائية، البشندى الإعدادية، البشندى الثانوية موط الفنية للبنات وموط التجارية، واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على إنتظام الطلاب بلجان الامتحانات وتوافر كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب .
 
وأكد مدير التعليم بالمحافظة أن الإمتحانات تسير بشكل هادئ ومستقر ، فضلا عن إنضباط وإستقرار منظومة العمل، معربا عن إمتنانه وتقديره لتعاون جميع القائمين بأعمال الإمتحانات لما شهده من حسن الآداء والدقة لإنجاز العمل بكل كفاءة، ومتمنيا لطلاب المحافظة التوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج.
 
وأفاد وكيل التعليم بالمحافظة، أن طلاب صفوف النقل منتظمون باللجان على مستوى المحافظة لمواصلة آداء امتحانات الفصل الدراسى الأول 2022_ 2023م دون شكاوى 
 
وأشار وكيل التعليم بالمحافظة ان غرفة العمليات بديوان عام المديرية ،تباشر أعمالها منذ الصباح الباكر، وتواصل لحظة بلحظة مع غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة. 

امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة