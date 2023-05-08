وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد سير الامتحانات فى عدد من مدارس الداخلة وبلاط

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقد سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية و التعليم بالوادى الجديد ، اليوم الإثنين، مجموعة من المدارس التابعة لقرية البشندى بإدارة بلاط التعليمية يرافقه مدير الإدارة، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة منظومة العمل بامتحانات الدور الأول لصفوف النقل للفصل الدراسي الثانى، حيث يبلغ إجمالى عدد لجان امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصف الثاني الثانوي العام بالمحافظة 293 لجنة مُجهزة مُوزعة على الإدارات التعليمية الخمس وتستقبل 31 ألف 91 طالب وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وتضمنت الجولة مدارس البشندى الإبتدائية، البشندى الإعدادية، البشندى الثانوية موط الفنية للبنات وموط التجارية، واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على إنتظام الطلاب بلجان الامتحانات وتوافر كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب .

وأكد مدير التعليم بالمحافظة أن الإمتحانات تسير بشكل هادئ ومستقر ، فضلا عن إنضباط وإستقرار منظومة العمل، معربا عن إمتنانه وتقديره لتعاون جميع القائمين بأعمال الإمتحانات لما شهده من حسن الآداء والدقة لإنجاز العمل بكل كفاءة، ومتمنيا لطلاب المحافظة التوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج.

وأفاد وكيل التعليم بالمحافظة، أن طلاب صفوف النقل منتظمون باللجان على مستوى المحافظة لمواصلة آداء امتحانات الفصل الدراسى الأول 2022_ 2023م دون شكاوى

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة ان غرفة العمليات بديوان عام المديرية ،تباشر أعمالها منذ الصباح الباكر، وتواصل لحظة بلحظة مع غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.