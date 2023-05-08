وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد اختبارات الأئمة الجدد بمركز محمد عبده الثقافى

تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية امتحانات مركز الإمام محمد عبده الثقافى بحضور الدكتور طلعت حجاج عميد المعهد، إيهاب البهى مدير المركز الثقافى، الشيخ على عبد الجليل، الشيخ مصطفى عبد المنعم سليم.

وأشاد وكيل أوقاف الإسكندرية بما رأه من انضباط والتزام فى اللجان يدل على حسن التنسيق والإعداد وعدم وجود شكاوى من الامتحانات.

وقال بيان اليوم إنه أشاد الدارسون بما تلقوه من دروس ومناهج علمية خلال مدة دراستهم بالمركز الثقافى مؤكدين انهم وجدوا الدراسة العلمية الحقيقية للمناهج التى تتسم بالوسطية والاعتدال مقدمين خالص الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والقائمين على العملية التعليمية والإدارية بالمراكز الثقافية.