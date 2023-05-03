وكيل أوقاف الإسكندرية يفتتح الموسم الثقافى بمسجد المندرة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الليلة فاعليات الاسبوع الثقافي بمسجد المندرة البحري التابع لإدارة أوقاف المنتزة بحضور الدكتور محمد عباس المغني أستاذ الدعوة والعقيدة بكلية أصول الدين والدعوة، الشيخ على البنا مدير عام إدارة أوقاف المنتزة وعدد من الأئمة والمفتشين بالإدارة في ضيافة الشيخ رأفت عبدالعزيز إمام وخطيب المسجد ومفتش المتابعة بالمديرية.

واشاد وكيل الأوقاف بالإسكندرية بالحضور الكثيف الذي يدل على ثقة الناس بوزارة الأوقاف ودعاتها وعلمائها وقياداتها، مبينا أن وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تعيش عصرها الذهبي دعويا واجتماعيا حيث تحولت المسجد إلى منارات للعلم والدعوة و تصحيح المفاهيم لتكون نبراسا يهدي الحيارى ويرشد المسترشدين.

وأكد أن على الدعاة في هذه المرحلة ان يكثفوا جهودهم وان يقوموا بحق هذا الدين العظيم وان يبذولوا قصارى جهدهم في تنقيته من كل دخيل وان يعيدوا الناس إلى صحيح الدين ووسطيته بعلم ورحمة ممتثلين قول الله عزوجل "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن".

واشاد الجمهور بهذا اللقاء والأنشطة التى تقيمها وزارة الاوقاف والتي اكتظت بها المساجد لتحمى أبنائنا من التعصب الأعمى والفكر المتشدد المبنى على غير صحيح علم مطالببن بتكرار هذه الامسيات والندوات فهى حصن امين لمجتمعنا.