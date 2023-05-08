هل تشعر بالجوع بعد الوجبات؟ تعرف على أعراض الطفيليات المعوية

كتبت إيناس البنا

هل حدث لك ذلك بعد تناول وجبة ثقيلة ومليئة بالشبع أن تشعر بالجوع بعد فترة قصيرة من الزمن؟ السبب الشائع لحدوث ذلك هو الطفيليات المعوية، وفقًا لموقع "timesnownews" الطفيليات هي كائنات حية تزدهر على الجسم المضيف وتأخذ العناصر الغذائية منه للبقاء على قيد الحياة، من المرجح أن تستقر تلك التي تؤثر على البشر في جدار الأمعاء في الجهاز الهضمي، ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأعراض بصرف النظر عن الشعور بالجوع المفرط.

ما هي أسباب الإصابة بالطفيليات المعوية؟

يمكن أن تشمل الطفيليات المعوية أنواعًا مختلفة من الديدان وعادة ما تحدث بسبب ما يلي:

قلة النظافة مثل عدم غسل اليدين بشكل صحيح بعد استخدام الحمام

تناول الفاكهة أو الخضار التي لم يتم غسلها بشكل صحيح من قبل

تناول اللحوم النيئة

إذا تركت دون علاج، يمكن أن تسبب مشاكل صحية طويلة الأمد مثل التعب ومشاكل المفاصل.

ما هي أعراض الطفيليات المعوية؟

الأعراض الرئيسية للطفيليات المعوية هي:

فقدان الوزن غير مفسر

يمكن أن تؤثر الطفيليات على الأمعاء والهضم وامتصاص الطعام، يمكن للمريض أن يعاني من آلام في البطن ،إسهال وسوء التغذية. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقدان الوزن غير المبرر حيث يمكن للطفيليات أن تستهلك معظم العناصر الغذائية التي يتم الحصول عليها من الطعام.

الشعور بالجوع بعد الوجبات

يمكن للطفيليات المعوية أن تجعل الناس يشعرون بالجوع أكثر من المعتاد حيث تلتهم الديدان كل الطعام الذي تستهلكه ومغذياتها. يمكن أن تتداخل أيضًا مع التمثيل الغذائي والشهية.

فقر الدم

عادة ما يتم إلقاء اللوم على فقر الدم المرتبط بالطفيليات المعوية على الديدان الخطافية، هذه تلتصق ببطانة الأمعاء الدقيقة وتمتص دم المضيف مسببة فقدان الدم وفقر الدم. تستهلك بعض هذه الطفيليات جميع العناصر الغذائية للمضيف مثل الحديد وبالتالي تمنع إنتاج خلايا الدم الحمراء الطازجة.

الحكة

يمكن أن تحدث الحكة أيضًا بسبب الطفيليات المعوية - تضع الديدان الدبوسية بيضًا حول فتحة الشرج مما لا يسبب عدم الراحة فحسب، بل يزيد أيضًا من خطر الإصابة مرة أخرى. يمكن للطفيليات الأخرى أيضًا إطلاق السموم التي تسبب مشاكل الجلد وردود الفعل التحسسية مثل خلايا النحل والأكزيما.

آلام المفاصل

يمكن أن تحدث آلام المفاصل والعضلات بسبب الالتهاب الذي تسببه الطفيليات، في بعض الأحيان ، تنتقل هذه الطفيليات إلى العضلات لإحداث المزيد من الضرر، يمكن أن يكون هذا أيضًا نتيجة لفقر الدم.