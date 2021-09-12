هل تساعد بذور البابايا في التخلص من الطفيليات المعوية؟

كتبت فاطمة خليل

تؤثر عدوى الطفيليات المعوية على عشرات الملايين من الأشخاص في العالم، وخاصة الأطفال، ويمكن العدوى بها بسبب سوء النظافة ويمكن انتشارها عن طريق الحيوانات الأليفة المنزلية مثل الكلاب والقطط، وظهر اتجاه جديد في العالم انتشر عبر تطبيق "تيك توك" لاستخدام بذور البابايا للتخلص من الطفيليات المعوية، فهل هذا الأمر صحيح وهل تعالج بذور البابايا الطفيليات، هذا ما نتعرف عليه من خلال موقع "كليفيلاند كلينيك".

عادة ما تدخل الديدان المستديرة جسمك من خلال النقل من اليد إلى الفم يمكن أن تحدث العدوى عن طريق لمس التربة أو براز الحيوانات الأليفة المليء ببيض الديدان ثم عدم غسل يديك.

يمكن أن تدخل الديدان أيضًا إلى جسمك إذا كنت تأكل منتجات ملوثة أو لحومًا غير مطبوخة جيدًا أو تشرب الماء الملوث.

هل تعمل بذور البابايا ضد الطفيليات؟



هناك بعض الأدلة القليلة التي تشير إلى أن فاكهة البابايا يمكن أن تكون بمثابة أداة علاج ضد الطفيليات، لكن لا يمكن الاعتماد عليها لقلتها.

ركزت دراسة أجريت على 60 طفلًا نيجيريًا لديهم أدلة على وجود طفيليات معوية وأفاد الباحثون أن 71٪ من الأطفال الذين تلقوا بذور البابايا كعلاج تم شفائهم من الطفيليات.

حددت دراسة أخرى بذور البابايا كحل بديل محتمل للقضاء على الطفيليات في الحيوانات والماعز.

ولكن بالرغم من ذلك يحتاج العلماء لمزيد من الدراسات والأدلة لمعرفة ما إذا كانت بذور البابايا تعمل حقًا وما إذا كانت آمنة للاستخدام البشري.

هناك قلق إضافي بشأن بذور البابايا وهو إن تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يضر بصحتك.

ماذا يجب أن تفعل إذا كنت تعاني من ديدان المعدة؟



يمكن أن تشمل أعراض الطفيليات ظهور الديدان الحية في برازك تشمل الأعراض الأخرى:

-إسهال.

-غثيان.

-فقدان الوزن غير المبرر.

-نزيف.

-فقر دم.

-ضيق في المعدة.

عادةً ما يتضمن علاج الديدان المعوية الذهاب للطبيب الذى يصف لك أدوية تساعد في التخلص من الديدان.

بذور البابايا أو المكملات الغذائية لا ينبغي الاعتماد عليها كشكل أساسي من العلاج، حيث لا يوجد دليل علمي كافٍ في هذا الوقت لإعلان ما إذا كان هذا فعالًا أو آمنًا للاستهلاك البشري.

مخاطر التشخيص الذاتي للطفيليات



من الخطر أن تشخص نفسك بمرض الطفيليات، ويجب الذهاب للطبيب عند ظهور الأعراض السابقة، حيث يمكن أن يكون الإسهال المتكرر أو البطن المتقلص من علامات الإصابة بالعديد من مشكلات الجهاز الهضمي الأخرى، بما في ذلك: