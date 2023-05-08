ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 8/5/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:37 م
موعد صلاة العشاء 9:02
الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:31 ص
موعد صلاة الظهر 12:56
موعد صلاة العصر 4:35
موعد صلاة المغرب 7:43 م
موعد صلاة العشاء 9:10 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:24
موعد صلاة الظهر 12:47 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:34 م
موعد صلاة العشاء 8:59 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:24
وقت صلاة الظهر 12:39
موعد صلاة العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:21 م
وقت صلاة العشاء 8:43 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:38 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 13: 4
موعد صلاة المغرب 7:23 م
موعد صلاة العشاء 8:42
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