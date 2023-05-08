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"مياه المنوفية" تكرم الموظف المثالى فى إطار احتفالات عيد العمال.. صور

الإثنين، 08 مايو 2023 08:48 م
"مياه المنوفية" تكرم الموظف المثالى فى إطار احتفالات عيد العمال.. صور مياه المنوفية تكرم الموظف المثالي
المنوفية - محمود شاكر

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كرم المهندس محمد نجيب صالح  رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عدد 14 موظفا مثاليا على مستوى الشركة بالحفل الذي نظمته الإدارة العامة للعلاقات العامة، ومكتب رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع قصر ثقافة شبين الكوم، فى ظل الاهتمام بتحفيز العنصر البشري بالشركة .
 
ووجه رئيس الشركة الشكر لجميع القيادات وجميع العاملين بالشركة، وحثهم على بذل مزيد من الجهد من أجل الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين للنهوض بمستوى الآداء بالشركة. 
 
واختتم الحفل بتكريم عدد 14 من العاملين بمختلف قطاعات الشركة، بالإضافة إلى تكريم عدد 12 من العاملين بقصر ثقافة شبين الكوم، وتم تقديم دروع التكريم لهم ، تقديرا لمجهوداتهم أثناء قيامهم بمهام عملهم .
 
 
مياه المنوفية تكرم الموظف المثالي (1)
مياه المنوفية تكرم الموظف المثالي (1)

مياه المنوفية تكرم الموظف المثالي (2)
مياه المنوفية تكرم الموظف المثالي (2)

مياه المنوفية تكرم الموظف المثالي (3)
مياه المنوفية تكرم الموظف المثالي (3)

مياه المنوفية تكرم الموظف المثالي (4)
مياه المنوفية تكرم الموظف المثالي (4)

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