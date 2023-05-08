"فودة" يبحث مستجدات الأوضاع فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم، اللواء مهندس خالد مصطفى عزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، بحضور اللواء أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة السابق، والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء.

وقام رئيس الشركة بإطلاع محافظ جنوب سيناء على مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة،

كما تطرق اللقاء لبحث المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها حاليا بنطاق محافظة جنوب سيناء، وكذلك استعدادات الشركة لموسم الصيف، واستعراض بعض المشكلات ومقترحات وسبل حلها.

وقام المحافظ خلال اللقاء بتقديم الشكر لرئيس مجلس الإدارة السابق لمجهوداته خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنيا التوفيق له فى منصبه الجديد وأهداه درع المحافظة تكريما لجهوده متمنيا التوفيق والنجاح لرئيس مجلس الادارة الجديد، مطالبا ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على المكتسبات التى تمت خلال فترة مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لجميع المواطنين على أرض المحافظة بشكل لائق متميز.