موجز اقتصاد اليوم الاثنين 8-5-2023.. الذهب يتراجع لـ2550 جنيها

كتب: مدحت عادل

نشر موقع اليوم السابع اليوم الاثنين 8-5-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تراجع سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستهل تعاملات الأسبوع إلي 2550 جنيها للجرام، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

أسعار الذهب تتراجع 50 جنيها.. وعيار 21 يسجل 2550 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع ملحوظ بحوالي 50 جنيها للجرام وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستهل تعاملات الأسبوع إلي 2550 جنيها للجرام، رغم تحرك السعر العالمي للأونصة لمستوي 2019 دولارا في التداولات الفورية، في حين يسجل الطلب على الذهب في مصر هبوط ملحوظ هذا الأسبوع.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.37% بجلسة الإثنين بتداولات تجاوزت 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.142 تريليون جنيه.

وزارة السياحة والآثار تتسلم أربع قطع أثرية من إيطاليا

تسلمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار صباح اليوم بمقر ديوان عام وزارة الخارجية، أربع قطع أثرية قادمة من إيطاليا، وذلك بعد نجاح استردادها وإثبات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.

أسعار النفط تسجل 75.68 دولار لبرنت و71.74 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 75.68 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.74 دولار.

سعر الدولار اليوم الاثنين 8-5-2023 أمام الجنيه المصرى



ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 8-5-2023 بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وزير المالية: 7 أيام فقط وتنتهى مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتبقى 7 أيام فقط وتنتهى المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون.

صندوق مصر السيادى يطلق شركة مع "العزبى" لتجارة وتوزيع الأدوية

قالت شركة بي إنفستمنست القابضة، إن الشركة والصندوق الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية (التابع لصندوق مصر السيادي) قد أطلقا شركة EZ International بالشراكة مع صيدليات العزبي، لتقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية وكذلك خدمات توزيع وتجارة الأدوية، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية.