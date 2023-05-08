ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين عن شركة تعدين "ياناكيوا" قولها في بيان لها إنه تم إجلاء 175 عاملًا بسلام بعد الحادث، مشيرة إلى أن الضحايا الـ27 كانوا يعملون لحساب مقاول متخصص في التعدين.

بدورهم، قال مسئولون حكوميون إن سبب وقوع الحادث مازال قيد التحقيق إلا أن بعض التقارير الإخبارية أشارت إلى احتمال حدوث انفجار بسبب ماس كهربائي في جزء من المنجم على عمق 100 متر (330 قدمًا) تحت سطح الأرض.