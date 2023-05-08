اليوم السابع
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إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم جنوب بورسعيد

الإثنين، 08 مايو 2023 01:39 ص
إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم جنوب بورسعيد حادث تصادم
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب 10 أشخاص فى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل أمام قسم شرطة الجنوب جنوب محافظة بورسعيد على طريق "بورسعيد - الاسماعيلية".
 
استقبل مستشفى السلام بورسعيد كلًا من: عايدة محمد السعيد زغلول 47 عامًا، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالجمجمة، وأيمن غريب هلال 55 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، بينما استقبل مستشفى 30 يونيو، أحمد محمد عبد الوهاب، ومحمد صلاح مدلع، أحمد محمد عاشور، محمد أحمد فريد، السيد أحمد محمد، ومحمد عبده محمد كامل، عبد الرحمن محمد محمود 30 عامًا، وخالد أحمد محمد سالم 50 عامًا، وجميع المصابين كدمات وسحجات بالجسم، وذلك نتيجة حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل أمام قسم شرطة الجنوب جنوب بورسعيد على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية".
 
حُرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.
 
 
 

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