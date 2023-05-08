مصرع شخصين فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي شخصين مصرعهما، في حادث تصادم وقع بين تروسيكل وسيارة نقل ثقيل، بالطريق الدائري بمخدل المدينة الصناعية بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمدينة الفيوم، تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفيين بمدخل المدينة الصناعية بالطريق الدائري، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وتم نقل الجثتين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.