إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 مواطنين فى حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوى الغربى فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم عقب استقبالهم بقسم الطوارئ بالمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.