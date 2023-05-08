محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات المهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن والتراث

جنوب سيناء – ياسر عامر

أجرى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال النهائية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، وذلك في اطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث.

وأشار المحافظ، إلي أن القرية يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون جاهزة للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث ، بحضور كبار الشخصيات من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث يجرى العمل على قدم وساق لاستكمال التشطيبات النهائية الجارية بها و أعمال التجميل والزراعات واللاند سكيب وتركيب عدد من الجداريات.

وفي إطار متابعة المشروعات الجارية التي أوشكت علي الانتهاء استعدادا لافتتاحها، تفقد محافظ جنوب سيناء، خلال جولته الاستعدادات النهائية لمبنى الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ.

يشار إلي أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.

رافق المحافظ خلال الجولة القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ، وكان في استقباله بمواقع العمل ممثلي الشركات المشرفة والقائمة بالتنفيذ.