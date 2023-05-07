محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعدادات لاستضافة اجتماعات بنك التنمية الأفريقى

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، بمكتبه بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وفدا من بنك التنمية الأفريقى برئاسة عبد الرحمن دياو مدير المكتب القطرى للبنك فى مصر، وبحضور مدير عمليات البنك "صامويل كمارا"، وبعض الاستشاريين فى مجال الطاقة والطاقة النظيفة والمياه والبيئة والصرف الصحى والتنمية المجتمعية والنقل والصناعة.

وفى بداية الاجتماع رحب محافظ جنوب سيناء بالوفد متمنيا نجاح الاجتماعات السنوية للبنك بالنجاح.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على جاهزية شرم الشيخ لعقد الاجتماعات، مؤكدا أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة، لافتا إلى فتح غرفة عمليات خاصة بالمحافظة تشمل كافة عناصر المحافظة المعنية مثل الدفاع المدنى والإسعاف والاتصالات، والمياه والصرف الصحى، والكهرباء وباقى الجهات طوال فترة انعقاد المؤتمر للتدخل فى الوقت المناسب فى حالة حدوث أى أعطال.

ولفت المحافظ، إلى أن شرم الشيخ قادرة على انجاح أى مؤتمر بها لما تتمتع به من خبرات بشرية وبنية تحتية قوية ومرافق خدمية على اعلى مستوى تمهد لاستضافة متميزة لكافة المؤتمرات

من جانبه أشار رئيس الوفد إلى أن اللقاء جاء على هامش التحضير للاجتماع السنوى للبنك وصندوق التنمية الأفريقى المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 24 إلى 28 مايو العام الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، مشيرا إلى عقد الاجتماع السنوى للبنك كل عام فى شهر مايو فى أحد الدول الأعضاء سواء بأفريقيا أو أعضاء البنك من خارج القارة، وينعقد الاجتماع السنوى للبنك هذا العام فى مدينة شرم الشيخ بدعوة من مصر لدعم الاستثمار والتنمية بمشاركة القطاع الخاص فى القارة الافريقية.

لافتا إلى أن الاجتماع يهدف إلى بحث برامج التمويل الممكنة لدعم محافظة جنوب سيناء فى مجال البيئة واستدامة التنمية التى شملت طفرة هائلة خلال الأعوام السابقة وتوجت مصر باستضافة مؤتمر COP 27، مما يتطلب معه متابعة التنمية والتطوير فى شتى المجالات للمحافظة مؤكدا على ريادة محافظة جنوب سيناء فى مجال الطاقة النظيفة والتحول الرقمى.

وأكد على قيام بعثة البنك بمتابعة الاجتماعات، مع الجانب الفنى فى المحافظة للوصول لمذكرة تفاهم لتحديد أطر التعاون المستقبلية بين البنك ومحافظة جنوب سيناء.