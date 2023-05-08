اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مايو 2023 01:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يتابع إنشاءات مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة

الإثنين، 08 مايو 2023 12:25 م
محافظ الوادى الجديد يتابع إنشاءات مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بمركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الإثنين، أعمال الإنشاءات الجارية بمركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والذى يتم تنفيذه وفقًا للخطة القومية لإنشاء مراكز سيطرة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

 

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية استعدادًا لبدء التجهيز والتأثيث وفقًا للاشتراطات المطلوبة. كما وجه خلال تفقده لعدد من الإدارات بالديوان، برفع كفاءة وإعادة توزيع عدد من المقرات لاستيعاب العاملين بالإدارات وتيسير وتطوير منظومة العمل. 

 

كما وجه باستمرار طرح السلع الغذائية واللحوم والأسماك الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين بالمنفذ التابع للديوان، فى إطار جهود المحافظة لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.

 


الوادي الجديد

مركز السيطرة الموحد للطوارئ بالوادى الجديد

محافظ الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة