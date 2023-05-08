محافظ الدقهلية يوجه بسرعة التسجيل على الموقع الخاص بمبادرة المشروعات الخضراء

الدقهلية - شريف الديب

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، للراغبين في التقدم بمشروعات خضراء ذكية بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية www.sgg.eg في دورتها الثانية والتي يستمر التقديم فيها حتي 31 مايو .

وأشار " مختار " الي أن الهدف من المبادرة هو دمج كافة أطياف المجتمع لإيجاد حلول لتحديات التغيرات المناخية والبيئية وقلة الموارد والتي أصبح لها تأثير واضح علي المناخ علي مستوي العالم .

كما أشار " المحافظ " الي أن المبادرة تستهدف تلبية معايير الاستدامة البيئية، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون، وتلوث البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقه والموارد، وكذا المشروعات التي تتناول حلول قضايا الأمن الغذائي والامن المائي وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي، والذي يساعد بدوره على تخفيف اثار التغييرات المناخية.

وأوضح " مختار " أن ذلك جاء في اطار مشاركة المحافظة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تستهدف توطين اهداف التنمية المستدامة علي مستوي المحافظات وايجاد حلول مستدامة وذكية لمشكلات الطاقة وتقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري والزراعة المستدامة والمياه وتحقيق مبدا الاقتصاد الدوار والتكيف مع التغيرات المناخية وترميم واستعادة النظام الايكولوجي.

جاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بملف تغير المناخ الذي أصبح له تأثير واضح وقوي علي كوكب الأرض ، ومن هذا المنطلق وجه بوضع استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية وتطبيقها ، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية