المشروعات الخضراء الذكية.. ضمن مقترحات الشباب فى ختام الحوار الوطنى بكفرالشيخ

قدم أطراف منتدى الحوار الوطنى من الشباب فى ختام جلساته بمركز شباب أبو منيسى بكفر الشيخ، العديد من التوصيات والمقترحات ضمن مناقشات محاور المنتدى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لخدمة المواطن فى مواجهة تلك التحديات، وأقيمت الجلسات بمشاركة 25 شاب من أعضاء مركز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن جلسات الحوار الوطنى بمركز شباب أبو منيسى بسيدى غازى، أثمرت عن تقديم رؤية الشباب عن مستقبل المشروعات الخضراء الذكية فى مصر، كمحطات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، ومحطات الرياح وأهميتها فى الاعتماد على وسائل النقل النظيفة التى تعمل بالكهرباء فى ظل مواجهة ارتفاع أسعار المواد البترولية، وتخفيض حجم التلوث الناتج عنها، كما قدم الشباب مقترحات حلول بخصوص مواجهة الزيادة السكانية التى تؤثر سلبًا على تطور التعليم والخدمات الصحية ومستوى دخل الفرد، مما يعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مقدمين مقترح تفعيل برامج التثقيفية التى تعزز المشاركة السياسية والوعى بالحقوق والواجبات لتحسين الحياة السياسية.

اختتمت فعاليات المُنتدى بمركز شباب أبو منيسى، بعدد من الجلسات أدارها أحمد الرميلى، ونعيم سليمان مدربى وزارة الشباب، حول محاور المنتدى الرئيسية السياسية الاجتماعية، الاقتصادية والملفات المتعلقة ويتبقى من جلسات الحوار الوطنى بمراكز الشباب اللقاء بمركز شباب الحامول خلال الأسبوع الجارى وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى تنفيذ فريق عمل الإدارة.