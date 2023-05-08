محافظ الدقهلية يحيل 113 محضرا بمخالفات تموينية إلى النيابة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 113محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية، ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن منية النصر والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين والجمالية وتمى الأمديد، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 20 محضر نقص وزن و4 محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (65شيكارة)، و39 محضر عدم مطابقة للمواصفات و1 محضر عدم وجود سجل تفتيش، و1محضر انتهاء من الإنتاج، و2 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و12 محضر عدم وجود شهادة صحية، و22 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و5 محاضر سلع بدون فواتير و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و3 محاضر غش تجارى، و1محضر تجميع سلع تموينية و1محضر عدم إعلان عن اسطوانه غاز، واشار انه تم التحفظ على 860 عبوة مياه غازيه و500 كجم جبن رومى و236 معدات يدوية متنوعة، و2طن لحوم و250 كجم دواجن و1200كجم لحوم مصنعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.