دعم قرى حياة كريمة بالدقهلية بمكتبات ثقافية متنقلة لتوصيل الخدمات والأنشطة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إيمان أبو الغيط مدير عام مكتبة مصر العامة بالمنصورة، باستلام المكتبة المتنقلة لتوصيل الخدمات والأنشطة الثقافية والفنية لقرى ومراكز المحافظة، وفى مقدمتها قرى حياة كريمة بالدقهلية، وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المجتمعية للدولة المصرية

ووجه "مختار" الشكر والتقدير لوزيرة الثقافة، على دعمها المتواصل لإتاحة الخدمات الثقافية والأنشطة المتنوعة لأهالينا فى القرى.

وأوضحت مدير عام مكتبة مصر العامة بالمنصورة، أنه تم استلام المكتبة المتنقلة لصالح المكتبة بالمنصورة، وذلك بمقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة المصرية، والسفير رضا الطايفى مدير صندوق دعم مكتبات مصر العامة، والدكتور أحمد امان منسق عام مكتبات مصر العامة، ومديرى مكتبات مصر العامة بالمحافظات، وقالت أن المكتبة المتنقلة سيتم دخولها الخدمة فورا لتعمل من خلال خطة عمل متكاملة لتجوب القرى، التى يصعب على ابنائها الوصول للمكتبات العامة بالمدن مؤكدة انه تنفيذا لتوجيهات "السيد محافظ الدقهلية" سيتم إعطاء الأولوية لقرى مشروعات حياة كريمة على مستوى المحافظة لتوفير الخدمات الثقافية لابناء هذه القرى.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببناء الانسان المصرى وتنمية الوعى لدى المصريين بالمحافظات، وتحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم وتقديم الخدمات الثقافية والفنية والانشطة المتنوعة للمواطنين بالمحافظات، وفى اطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.