اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يستقبل عمدة مدينة نيس بفرنسا لبحث سبل التعاون المشترك

الإثنين، 08 مايو 2023 03:32 م
محافظ الإسكندرية يستقبل عمدة مدينة نيس بفرنسا لبحث سبل التعاون المشترك محافظ الإسكندرية يستقبل عمدة مدينة نيس بفرنسا لبحث سبل التعاون المشترك
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، كريستيان إستروزى رئيس منطقة نيس كوت دازور وعمدة مدينة نيس بفرنسا والذي يرافقه نائبته، ومستشاره الخاص، ومسئول التعليم العالي، ومسئول التنمية الاقتصادية بمدينة نيس، والسفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية لبحث سبل التعاون بين المدينتين.
 
خلال اللقاء؛ رحب المحافظ برئيس منطقة نيس كوت دازور والوفد المرافق له، مؤكدًا على عمق  العلاقات بين البلدين حيث يجمعهم التعاون المثمر في كافة المجالات، لافتا إلى أن التعاون بين المدينتين سيؤدى لمزيد من النمو الاقتصادي والثقافي للبلدين. 
 
ومن جانبه؛ أبدى رئيس منطقة نيس إعجابه الشديد بمدينة الإسكندرية والتشابه الكبير بينها وبين مدينة نيس، كما أعرب عن اهتمامه بعقد اتفاقية توأمة بين مدينة نيس بفرنسا ومدينة الإسكندرية على أن تشمل الاتفاقية  تبادل الخبرات التعليمية والسياحة و التراث و الاقتصاد.
 
شهد اللقاء؛ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والسفيرة هايدى سرى  قنصل عام مصر فى مارسيليا وجنوب فرنسا وإمارة موناكو، والدكتورة جاكلين عازر  نائب محافظ الإسكندرية، والدكتورة  إيمان شرف مدير عام العلاقات العامة والإعلام ولفيف من أساتذة جامعة الإسكندرية.

الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

عمدة فرنسا

فرنسا



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