محافظة الإسكندرية ترد على صورة الباعة الجائلين بميدان محطة مصر: غير صحيحة

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت محافظة الإسكندرية ، بيانا ردا على ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الإجتماعي بشأن وجود الباعة الجائلين خارج السوق الحضاري بمحطة مصر وفي الشوارع الجانبية المحيطة بالسوق، وأكدت المحافظة على أن الصورة غير صحيحة أو قديمة.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عزة سعد رئيس حى وسط، بالتوجه فوراً ومعاينة محيط السوق والتأكد من عدم تواجد الباعة خارج السوق والتعامل بكل حسم مع من تسول له نفسه تشويه هذا المشروع الحضاري العظيم.

وأفادت رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه بعد المرور بمحيط السوق الحضاري في محطة مصر تأكد أن ما تم تداوله من صور خاصة بتواجد الباعة في الشوارع الجانبية المحيطة بالسوق؛ هي صور قديمة أو صور لشوارع جانبية بعيدة عن نطاق المشروع ، وأنه تم المرور في جميع الشوارع المحيطة بالسوق بنطاق المشروع والتأكد من عدم وجود باعة جائلين.

وأكدت رئيس الحي أن إدارات الحي تقوم بالمرور الدوري على سوق محطة مصر وأنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال بعودة الإشغالات والباعة الجائلين.