محافظ أسيوط يوجه بدفع ملف القرى المنتجة وفتح مزيد من المعارض للسلع اليدوية

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على ضرورة توحيد وتكثيف الجهود للدفع بملف القرى المنتجة إلى الأمام وتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الشأن على أرض الواقع لدفع جهود التنمية في المحافظة خاصة في مجالات توفير فرص العمل ومصدر دخل كريم وزيادة الإنتاجية وتعظيم سلاسل القيمة المضافة لموارد المحافظة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولفت محافظ أسيوط إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الثقافة في توفير فرص تدريبية على الحرف التراثية واليدوية والصناعات المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مصدر دخل للشباب، والمرأة المعيلة، والأسر الأولى بالرعاية وغيرهم، وزيادة الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة للموارد، جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وضياء مكاوي مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي وناهد فرغلي مدير إدارة التعاون الانتاجي بالمحافظة.

تناول اللقاء ما تم تنفيذه من إجراءات وأعمال خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه وخطة الفترة القادمة فضلاً عن مناقشة العقبات وتقديم التسهيلات الممكنة والجهود المبذولة في هذا الشأن، كما ناقش اللقاء تنظيم مزيد من التدريبات وورش العمل للشباب بالمراكز والأحياء وخاصة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية والمختلفة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة، ورفع العبء عن كاهلهم وتوفر حياة كريمة لهم بكل الطرق الممكنة، لافتاً إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ معارض للمنتجات والمشغولات اليدوية ومنافذ بيع ثابتة ومتنقلة للسلع ومشروعات مختلفة تقدم خدمات وسلع مختلفة بأسعار مناسبة للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص عمل جديدة موجهاً بفتح مزيد من المعارض للسلع المنتجة بمختلف أنواعها بالقرى والمراكز للمساهمة في التحكم في الأسعار ومحاربة الغلاء والقضاء على البطالة عن طريق توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.