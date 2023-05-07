محافظ أسيوط يوافق على 125 طلب إجازة لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد م حافظ أسيوط ، إنه تم الموافقة على عدد 125 طلب أجازة متنوعة لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم، وذلك مراعاة للبعد الانساني لهم، وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة، وتسهيلًا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات المختلفة، جاء ذلك خلال لقاءه عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن طلبات الإجازة التي تم اعتمادها تتوعت ما بين "بدون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج وغيرها.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن هذه الطلبات تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية، والشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم برئاسة وكيل الوزارة وكانت الأولوية للحالات الانسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الانسانية حرصًا على سير العمل وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والانسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة.

وأشار اللواء عصام سعد ، إلى تشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية للفحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل والإجازات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.

كان محافظ أسيوط قد سبق وكلف قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلف سرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1804) لسنة 2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والذي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقًا لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنويًا بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الأجازة بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص وسرعة فحص والبت في جميع الطلبات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها عليه لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.