مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء يعلن صرف دفعة تعويضات لمواطنين.. التفاصيل

أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء صرف دفعة تعويضات لمواطنين اضيرت منازلهم، وعددهم 24 مواطنا.

وأوضح بيان الوحدة الحسابية بمجلس مدينة الشيخ زويد كشف أسماء تعويضات بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد.

والمستفيدون من التعويضات هم: شعبان محمد حمدان سلامة، تامر حمدان محمد على، حماد حمدان سالمان سلامة، أحمد حمدان سالمان سلامة، محمد على سلامة على، ناصر حمدان سلامة حمدان، حليمة حسن سلامة ابو العراج، عودة محمد فريج ابو العراج، محسن سالمان سلامة ابو العراج، بركه محمد عيد جمعة، صالح محمد فریج محمد، عبد الناصر حسين محمد جمعة، عبد الناصر حسين محمد جمعة، حمدية حماد سليم حماد، سالمة ادهبیش سلیمان زیتون، انخيلة عطا الله سالم مسلم، سلامة سالم سليم قادوس، مصطفی سالم سلیم قادوس، هشام محمد سلامة عيادة، ورثة / عبد الشافى ناصر منصور، سالم محمد سالم حمادة، سالم عودة ناصر سليم، زيادة حمدان سلامه فريج.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء، أسماء مستفيدين من تعويضات تقرر صرفها لمواطنين شملت مزارعين وسكان منطقة توسعات ميناء العريش ومسار المحور الساحلى بمدينة العريش.

تضمن البيان أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات، وبيان الكشوف بمركز العريش مناطق (السبيل - الطويل) وعدد المزارعين 2 مزارع، تبدأ باسم / إبراهيم عايش سالم عواد، وتنتهى باسم / إبراهيم زيد حسن محمد.

وصرف تعويضات توسعات الميناء البحرى، بالقطاع الثالث (مدخل شاليهات السعد )، وصرف تعويضات المحور الساحلى بمدينة العريش.

كما أعلنت محافظة شمال سيناء، أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش وأوضح البيان كشف أسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم، بمركز العريش، أرض وضع يد عدد المزارعين 15 مزارعا، تبدأ بأسم مريم محمود حسن محمود، وتنتهى بأسم زيادة عطية محمد مسلم.

وسبق وتم صرف دفعة تعويضات جديدة لتوسعات ميناء العريش البحرى للمواطنين بالقطاعات الأول (شاليهات السعد) والثانى (بالميرا - الصحفيين) والثالث (مدخل شاليهات السعد) والرابع (ضاحية الزهراء - شرق العبور).

وتضمن البيان كشفا بأسماء من تقرر الصرف لهم بكل منطقة.