صرف تعويضات لمزارعى وسكان مناطق توسعات الميناء والمحور بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، أسماء المستفيدين من التعويضات التى تقرر صرفها لمواطنين شملت مزارعى وسكان منطقة توسعات ميناء العريش، ومسار المحور الساحلى بمدينة العريش.

تضمن البيان أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش، وهم الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوما من تاريخ 7/5/2023 إلى 21/5/2023.

وبيان الكشوف بمركز العريش مناطق ( السبيل - الطويل )، وعددهم 2 مزارع، تبدأ باسم ابراهيم عايش سالم عواد، وتنتهى باسم إبراهيم زيد حسن محمد.

وصرف تعويضات توسعات الميناء البحرى فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة تقرر صرف التعويضات بالقطاع الثالث ( مدخل شاليهات السعد )، وصرف تعويضات المحور الساحلى بمدينة العريش.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء، أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش، الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوما بمركز العريش، بأرض وضع يد، وعدد المزارعين 15 مزارعا، تبدأ باسم مريم محمود حسن محمود، وتنتهى باسم زيادة عطية محمد مسلم.

وصرف دفعة تعويضات جديدة لتوسعات ميناء العريش البحرى للمواطنين بالقطاعات الأول ( شاليهات السعد ) والثانى ( بالميرا - الصحفيين ) والثالث ( مدخل شاليهات السعد ) والرابع ( ضاحية الزهراء - شرق العبور )، وتضمن البيان كشفا بأسماء من تقرر الصرف لهم بكل منطقة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بشمال سيناء بنطاق بمركز الشيخ زويد.

وأوضح البيان، أن المزارعين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات، والأسماء بمركز الشيخ زويد لعدد 13 مزارعا، تبدأ باسم طلال سليمان خضر، وتنتهى باسم ورثة محمد حميد محمد جمعه، كما أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد، كشفا بأسماء 26 من مستحقى تعويضات بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد.