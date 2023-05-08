اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مايو 2023 09:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

كيف تستعد الوحدة المحلية بسمالوط بالمنيا لاستقبال احتفالية دير العذراء بجبل الطير؟

الإثنين، 08 مايو 2023 09:00 م
كيف تستعد الوحدة المحلية بسمالوط بالمنيا لاستقبال احتفالية دير العذراء بجبل الطير؟ قرية دير جبل الطير
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، إنه تم بدء الاستعدادات لاستقبال احتفالية "السيدة العذراء مريم" بقرية دير جبل الطير التابعة للوحدة المحلية.
 
والوحدة المحلية استعدت لاستقبال الاحتفالية المقرر لها نهاية الشهر الجاري عن طريق:
 
1-القيام بأعمال نظافة وتجميل ورفع الأتربة المتراكمة بمدخل القرية 
2- أعمال صيانة وتركيب كشافات ولمبات بالطرق الرئيسية
3- تسوية وتمهيد ساحات انتظار السيارات وبعض االطرق 
4- اقامة حواجز اسمنتية " نيوجرسي" على الطريق السياحى المودى إلى دير جبل الطير 
5-جارى اقامة حزام من المصدات الخرسانية على جانبي الطريق المنحدر حفاظا على سلامة المواطنين
 باتجاه ساحات انتظار السيارات 
6- اقامة هذه الحواجز  ضمن سعى الوحده المحليه لمركز ومدينة سمالوط  لتطبيق اجراءات السلامة المرورية الآمنة على الطرق الفرعية والرئيسية وحفاظا على سلامة مستخدمي هذه الطريق 
7-تبدأ الاحتفالات يوم 18مايو وتستمر لمدة اسبوع
8-يزور المنطقة مايقرب من 2مليون زائر سنويا 
 

وحدات محلية

جبل الطير

احتفالات السيده العذراء

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة