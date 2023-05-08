كيف تستعد الوحدة المحلية بسمالوط بالمنيا لاستقبال احتفالية دير العذراء بجبل الطير؟

المنيا-حسن عبد الغفار

قال الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، إنه تم بدء الاستعدادات لاستقبال احتفالية "السيدة العذراء مريم" بقرية دير جبل الطير التابعة للوحدة المحلية.

والوحدة المحلية استعدت لاستقبال الاحتفالية المقرر لها نهاية الشهر الجاري عن طريق:

1-القيام بأعمال نظافة وتجميل ورفع الأتربة المتراكمة بمدخل القرية

2- أعمال صيانة وتركيب كشافات ولمبات بالطرق الرئيسية

3- تسوية وتمهيد ساحات انتظار السيارات وبعض االطرق

4- اقامة حواجز اسمنتية " نيوجرسي" على الطريق السياحى المودى إلى دير جبل الطير

5-جارى اقامة حزام من المصدات الخرسانية على جانبي الطريق المنحدر حفاظا على سلامة المواطنين

باتجاه ساحات انتظار السيارات

6- اقامة هذه الحواجز ضمن سعى الوحده المحليه لمركز ومدينة سمالوط لتطبيق اجراءات السلامة المرورية الآمنة على الطرق الفرعية والرئيسية وحفاظا على سلامة مستخدمي هذه الطريق

7-تبدأ الاحتفالات يوم 18مايو وتستمر لمدة اسبوع

8-يزور المنطقة مايقرب من 2مليون زائر سنويا