كنيسة دير جبل الطير أقدم الكنائس الأثرية بالمنيا.. تعرف على تاريخها.. فيديو وصور

المنيا- حسن عبد الغفار

كانت محافظة المنيا، واحدة من المحافظات التى لجأت إليها العائلة المقدسة ومكثت بها 3 أيام وقدمت إليها عن طريق نهر النيل، وكانت جبل الطير بسمالوط فى استقبال السيدة العذراء لتقام هناك واحدة من اقدم الكنائس والتى تم بنائها فى القرن الرابع الهجرى.

وتحظى تلك المنطقة بعشق كبير بين أهالى محافظة المنيا بمختلف أنتمائتهم، ويظهر ذلك خلال الاحتفال برحلة العائلة المقدسة كل عام فى اواخر شهر مايو حيث تستقبل تلك المنطقة اكثر من 2 مليون شخص طوال فترة الاحتفالات .



ويقع دير السيدة العذراء في الجانب الغربي من قرية جبل الطير بمحافظة المنيا فوق الجبل شرق النيل، وقد قامت الملكة هيلانه أم الامبراطور قسطنطين ببناء الكنيسة الأثرية بداخل الدير عام 328م، والكنيسة منحوته في الصخر.



وتم حفر المعمودية في منتصف بدن العمود بالجهة الجنوبية للصحن، ويقع اللقان اتجاه الباب الغربي في منتصف ارضية الصحن ويغطية باب خشبي اما الهيكل فهو عبارة عن حجرة منحوته في الصخر وبها المذبح، ويوجد بجوار المذبح غرفتان جانبيتان .



وتعتبر المغارة هي المكان الذي أقيمت به العائلة المقدسة أثناء رحلتهم في مصر لمدة ثلاثة أيام ، وهي ملاصقة للهيكل من الناحية القبلية، وكانت تلك المغارة غير معروفة في الثلاثة قرون الأولى إلى أن حضرت الملكة هيلانه بعد أن تم أكتشاف الصليب المقدس.

وتعد المنيا واحدة من 25 نقطة على مستوى الجمهورية كانت مسارا فى رحلة العائلة المقدسة، وتوليها الدولة اهتماما كبيرا لتكون مستعدة لاستقبال الزائرين بعد اداراجها من قبل بابا الفاتيكان فى رحلات الحج.



أقدم-الكنائس-الاثرية-بالمنيا-(1)



أقدم-الكنائس-الاثرية-بالمنيا-(2)



أقدم-الكنائس-الاثرية-بالمنيا-(3)



أقدم-الكنائس-الاثرية-بالمنيا-(4)



كنيسة-دير-جبل-الطير-بالمنيا-(1)



كنيسة-دير-جبل-الطير-بالمنيا-(2)



كنيسة-دير-جبل-الطير-بسمالوط-(1)



كنيسة-دير-جبل-الطير-بسمالوط-(2)



كنيسة-دير-جبل-الطير-بسمالوط-(3)