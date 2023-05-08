فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة المعادلة فى جامعة المنصورة الجديدة

وفي إطار حرص جامعة المنصورة الجديدة على مصلحة أبنائها الطلاب، وفي إطار نظام القبول الموحد الذي قررته وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية تدعيما لمبدأ تكافؤ الفرص في القبول في جميع الجامعات الخاصة والأهلية، فإن جامعة المنصورة الجديدة ستلتزم بعدم إجراء اختبارات للقبول، وستعتمد درجه الثانوية العامة أو ما يعادلها كمعيار وحيد للقبول في جميع كليات الجامعة بشرط الالتزام بالحدود الدنيا التي حددتها وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية

يذكر أن جامعة المنصورة الجديدة تشترط مستوى لغويا محددا لطلابها، وتشترط المعرفة الكافية للطلاب بوسائل التعلم الرقمية والحصول على شهادات خاصة بذلك، وتؤهل طلابها بمقررات في التفكير النقدي، وتؤكد الجامعة أنها ستجري للطلاب الذين سيلتحقون بها اختبارات قياس المستوى في هذه المهارات وستقوم بإعطاء كورسات خلال العام الأول للطلاب الذين لن يحققوا المستوى المطلوب دون التأثير على التحاقهم بالجامعة أو تسجيلهم للمواد في المستوى الأول

ونوهت إدارة الجامعة على أولياء الأمور والطلاب بأنه لا وساطة بين الطلاب أو أولياء أمورهم والجامعة على الإطلاق في عملية التقديم، ولا يوجد هناك مكاتب ولا أشخاص في الداخل ولا في الخارج مخول لها التحدث باسم جامعة المنصورة الجديدة، والجامعة لا تسمح بأي وسيط بين الطالب وبين الجامعة

وتؤكد جامعة المنصورة الجديدة أن التقدم للجامعة من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالجامعة فقط. والطلاب الذين سيتم إخطارهم بالموافقة المبدئية عبر البريد الالكترونى للطالب والمسجل بطلب التقديم عليهم دفع الرسوم المقررة ثم التوجه فورا للجامعة لاستكمال أوراقهم، والجامعة توجه الطلاب إلى أهمية قراءة التعليمات الموجودة على نموذج التقديم الالكترونى.