مجلس جامعة المنصورة الجديدة يقر تنفيذ الاختبارات الإلكترونية لجميع كليات الجامعة

انعقد اليوم مجلس جامعة المنصورة الجديدة ، برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة ، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية، وذلك لاقرار تنفيذ الإختبارات الإلكترونية لكليات الجامعة.

واستهل "الخولي" المجلس بتقديم خالص الشكر والتقدير للشيخ سالم عبد الجليل بزيارته لجامعة المنصورة الجديدة، وأعضاء المجلس من السادة العمداء ومديري البرامج العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأعضاء الجهاز الإداري والطلبة بإنتهاء الفصل الدراسي الثاني واعتماد النتائج.

وصدق المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة العشرين المنعقدة يوم الأحد بتاريخ 13 مارس 2023 ، وأحيط المجلس علما بتقريرعن منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill. ، وعرض على رئيس المجلس تقرير نظام تعلم الطلاب LMS و نظام معلومات الطلاب .SIS ونظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks ، ونظام التصحيح الإلكتروني E- correction ، وتقرير نظام الاختبارات الإلكترونية E-exam ، ومناقشة تقرير وحدة الأزمات والكوارث ، وعرض تقرير البنية التحتية التكنولوجية IT ، تقرير النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report ، وكلف رئيس المجلس امانة مجلس الجامعة بمتابعة التكليفات حتى تاريخه.

واعتمد المجلس نتيجة منتصف الفصل الدراسي الثاني ربيع 2023 لكل كليات الجامعة ، وناقش مقترح جدول امتحان نهائي الفصل الثاني 2023 لكل كليات الجامعة ، مع متابعة استكمال ملفات الجودة للعام الدراسي الماضي سواء كانت الملفات الإلكترونية أو الملفات الورقية وتحديث محتويات هذه الملفات ، ومتابعة تفعيل جميع المقررات للفصل الدراسي الثاني للمستوى الأول والثاني على منصة التعلم الخاصة بالجامعة ، وناقش المجلس تقرير الكليات عن منصة ماجروهيل وربطها مع منصة الجامعة والمصادر المتوفرة لديها وفي حالة عدم توفر بعض المصادر ما هو المصدر البديل المستخدم ، وتكليف أعضاء هيئة التدريس في كل المقررات من إنشاء مجموعات على مايكروسوفت تيمز لجميع المقررات والتواصل مع الطلاب من خلاله ، ومتابعة تقارير الكليات عن الإرشاد الأكاديمي بكل كلية ، الوقوف على اخر ما تم في تجهيز المكتبة الورقية والكتب التي تم شراؤها لكليات الجامعة المختلفة ، وشدد رئيس المجلس على متابعة أولويات العام القادم 2023-2024 من تجهيزات المعامل بشكل دقيق جدا.

وعرض رئيس المجلس تقارير متابعة تحديث بنوك أسئلة اختبارات القبول ضمن استعدادات الجامعات الاهلية الدولية لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب في العام القادة 2023-2024 ، ومناقشة مقترح خطة المنح الدراسية في البرامج والكليات ، و تشكيل لجنة لاختيار المتقدمين في اعلان العمل بجامعة المنصورة الجديدة ويكون أحد أعضائها من خارج جامعة المنصورة في الكليات المختلفة في التخصصات المختلفة لا يكون هناك تعارض مصالح بينه وبين المتقدمين ، مقترح ضم عضو قانوني في اللجان المختلفة لمقابلة المتقدمين على الوظائف الأكاديمية و الإدارية ، مناقشة خطة الدراسة في أسبوع عيد الفطر المبارك وإمكانية عقد المحاضرات في نهاية الأسبوع أونلاين لجميع الفرق وكل الكليات، واختتمت اعمال المجلس بإقرار تجربة الاختبارات الإلكترونية، سيتم تنفيذ اختبارات إلكترونية لأعمال السنة لدى كليات الجامعة