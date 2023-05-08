ضبط 10650 عبوة مكملات غذائية مهربة من الجمارك وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بطنطا

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية ، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين، حملة تموينية مكبرة بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة، وبالتنسيق مع هيئة الدواء بطنطا برئاسته، ضمت في عضويتها ياسر مراد مديرالإدارة ومحمد الخولى مدير الرقابة ومحمد الشيخ رئيس الرقابة ومحمد شعبان مدير مكتب تموين طنطا حيث تم ضبط 10650 عبوة مكملات غذائية مهربة من الجمارك وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مخزن غير مرخص بطنطا وتحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات قد وردت بقيام صاحب جيم بثان طنطا من استخدام عبوات مكملات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومهربة من الجمارك، علي الفور تم تشكيل حملة ، حيث تمكنت من ضلط كميات كبيرة من العبوات، تم التحفظ علي المضبوطات ، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.