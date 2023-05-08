توريد 68058 ألفا و979 طن قمح للشون والصوامع بالغربية

أعلنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين قسم صيانة الحبوب بيان بتوريد القمح المحلى موسم 2023 حيث بلغ ماتم توريده إلى 22 صومعة وشونة بنطاق المحافظة بلغ 68058 ألفا و969 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى الآن منذ بداية موسم حصاد المحصول.

وأوضحت المديرية فى بيانها أن شون البنك الزراعى استقبلت في الساعات الأخيرة 2863,123 طن وبلغ ما سبق توريده 26133.051 طن وبلغ الاجمالى 28996,174 طن.

واستقبلت صوامع شركة المطاحن اليوم 2538,539 طن وبلغ ما سبق توريده 25169.113 طن، وبلغ الاجمالى 27707.652 طن، كما استقبلت شون الشركه المصرية القابضة اليوم 796.062 طن، وبلغ ما سبق توريده 10599.091 طن بإجمالى 11355.153 طن، وبلغ إجمالى ما تم توريده اليوم بمحافظة الغربية 6197.724 طن، وبلغ ما سبق توريده 61861.255 طن، بإجمالى 68058.979 طن.