حياة كريمة.. فحص 1017 حالة خلال قافلة طبية في قرية "سندسيس" بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا ، برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، قافلة طبية قرية سندسيس التابعة لوحدة المعتمدية بمركز المحلة ، تحت اشراف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتورمحمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، لتقديم الخدمات الصحية للمرضى بمشاركة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شملت القافلة ، تخصصات طبية شاملة بالمجان وحملات توعوية للوقاية من الأمراض وقوافل توعوية وزراعية واجتماعية وبيطرية إلى جانب قوافل المساعدات والتمكين الاقتصادي ومحو الأمية.

شهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ، وتم الكشف على 1017 حالة من خلال 12عيادة ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، و تحويل 51 حالة الى مستشفيات الجامعة، فحص 44 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 87 في عيادة الأطفال، و 126 بالعظام، و 96جلدية، 111 باطنة، و 26مسالك بولية، و 118 أنف وأذن، و 34 جراحة عامة، و 42صدر، و 41 نفسية وعصبيه ،114جراحة العيون ،48 قلب وأوعية دموي، 74 أسنان ، 56 تحاليل.

وتحويل 51 حالة بواقع 6جراحة المخ والأعصاب، 2 أطفال ، 8 عظام ، 4 جلدية ، 4باطنة ، 4 مسالك بولية ، 6جراحة عامة ، 4 صدر ، 3نفسية وعصبية ، 8 جراحة العيون ،2 قلب وأوعية دموية.

كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة متنوعة لزراعتها بالقرية ، ضمن مشاركة الجامعة في مبادر" 100 مليون شجرة"، وإجراء اختبارات محو الأمية لـ 25 مواطن.

كما قدمت القافلة بمشاركة الطب البيطري، الكشف على عدد 495 رأس ماشية و 4230 طائر ، وتم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية .