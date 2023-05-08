صحيفة "مترو": استمرار إضرابات بريطانيا من القطارات إلى التعليم والتمريض

كتبت رباب فتحى

استمرت الإضرابات فى المملكة المتحدة رغم محاولات حكومة ريشى سوناك للتوصل إلى تسويات مع النقابات المضربة، حيث عكف بعضها على رفض العروض المقدمة باعتبارها لا تكفي.

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية إن إجراءات الإضراب مستمرة فى شهر مايو من قبل الأطباء المبتدئين وعمال المطار والمعلمين وموظفي مكتب الجوازات وغيرهم.

وصوت عمال نقابة يونيسون مؤخرًا لقبول صفقة أجور من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية ، حيث صوت 74 % من 150.000 عضو شاركوا في التصويت لصالحها.

ومع ذلك، فقد حذر بعض قادة النقابات من أن المملكة المتحدة قد تشهد إضرابًا صناعيًا طوال هذا العام، ربما حتى فى عيد الميلاد، ما لم تتغير الظروف حيث تعيد بعض النقابات الكبيرة، بما في ذلك النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل، حاليًا التصويت على الإضراب.

وأعلنت نقابة سائقي القطارات أسليف مؤخرًا عن ثلاثة مواعيد إضراب قادمة، بعد رفض اقتراح من مجموعة توصيل السكك الحديدية باعتباره "صعبًا".

من المقرر أن تتأثر 16 شركة تشغيل قطارات حيث أعلنت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل أنها ستضرب في 13 مايو.

ومن المتوقع إضراب شركات تشغيل القطارات فى أيام 12 مايو و 13 مايو و 31 مايو و 3 يونيو.