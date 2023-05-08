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صحة الوادى الجديد: تسجيل 9 حالات لدغ ثعابين وعقارب خلال شهر أبريل الماضى

الإثنين، 08 مايو 2023 12:30 م
صحة الوادى الجديد: تسجيل 9 حالات لدغ ثعابين وعقارب خلال شهر أبريل الماضى ثعبان - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، أنه جرى تسجيل 9 حالات تعرضت للدغات العقارب والثعابين على مدار شهر أبريل المنقضى وذلك على مستوى قرى ومدن المحافظة، حيث قدمت المديرية الأمصال واللقاحات المضادة والعناية الطبية لتسعة أشخاص متفاوتة الأعمار من مختلف قرى ومدن المحافظة تعرضوا للدغات عقارب وثعبان " حية" من خلال المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بالقرى والتى يجرى توفير مصل العقرب والثعبان بها بشكل كامل.

 

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، أن الذين تعرضوا للدغات الثعبان 6 أشخاص، كما تعرض 3 أشخاص للدغات عقارب تنتشر فى المناطق النائية والبعيدة وتنشط مع الثعابين والأفاعى مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا على أن المحافظة نظرا لطبيعتها الصحراوية تنتشر بها لدغات العقارب وتتولى إدارة الطب الوقائى توفير جميع الأمصال والطعوم اللازمة على مستوى جميع الوحدات الصحية القروية، مشيرًا إلى توافر كميات كبيرة من هذه الأمصال والطعوم بصفة مستمرة نظرًا لطبيعة المنطقة.

 


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