صحة الأقصر تنظم قافلة طبية فى وحدة نجع غنيم تستمر لمدة يومين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن تنظيم المديرية فعاليات قافلة طبية على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 8 و9 مايو 2023، وذلك للكشف والعلاج فى وحدة نجع غنيم بإدارة بندر الأقصر، وذلك بإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبمشاركة عدد من الأطباء وقيادات مديرية الصحة بالمحافظة.

وفى هذا الصدد أكد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن الكشف والعلاج مجاناً سيكون خلال القافلة في التخصصات الطبية التالية:- (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الجلدية – الباطنة – الرمد – الجراحة – العظام - خدمات الأشعة والتحاليل – الصيدلية)، بجانب إجراء الكشف العشوائي على السكر والضغط والإعتلال الكلوي.

فيما نظمت جامعة الأقصر، ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، قافلة طبية وتوعوية شاملة في مستشفى القرنة بمركز القرنة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر إحتياجاً في الريف المصري.

وشهدت القافلة إجراء الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الجراحة العامة، و الأنف والأذن، وطب الأطفال، والباطنة العامة، والكبد والجهاز الهضمي، والمخ والأعصاب، والأمراض الجلدية، والأمراض الصدرية، و العظام، والمسالك البولية، والقلب والأوعية الدموية، وطب الفم والأسنان، والرمد ، والصحة العامة والتوعية الصحية، بالإضافة إلى صرف العلاج لجميع المرضى بالمجان، حيث شارك في القافلة عدد من المتخصصين من كلية الطب البشري، بإشراف الدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هناء حامد، مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.