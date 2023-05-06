اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مايو 2023 05:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على مكاتب الصحة ومستشفيات العامرية التابعة للشئون الصحية بالإسكندرية

السبت، 06 مايو 2023 04:00 ص
تعرف على مكاتب الصحة ومستشفيات العامرية التابعة للشئون الصحية بالإسكندرية مديرية الشئون الصحية في الاسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة، عن أسماء وعنوانين المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها بمنطقة العامرية بالمحافظة.

والمستشفيات والمراكز الصحية التى تقع تحت إشراف مديرية الصحة بالإسكندرية فى منطقة العجمى هى: مستشفى العامرية العام ومستوصف صدر العامرية، ومكاتب الصحة هى: حارث، الوقاد، الناصرية، الهوارية، الجزائر، بغداد، البصرة، العامرية، ابوصير، الكينج، تبارك، الوادى، عرابى، الأسد، طيبة، الوفاء، الجلاء، سند، اليمن، فلسطين، المجزر والبتروكيماويات، طب أسرة عبد القادر، خالد ابن الوليد، أوبسيسة.

وعلى صعيد آخر، كانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة، عن أسماء وعنوانين المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها بمنطقة العجمى غرب المحافظة.

والمستشفيات والمراكز الصحية التى تقع تحت إشراف مديرية الصحة بالإسكندرية فى منطقة العجمى هى: مستشفى صلاح العوضى، وحدات ومراكز طب الأسرة، مركز الدخيلة، ووحدة وادى القمر، وحدة العجمى، وحدة الهانوفيل، وحدة الذراع البحرى الكيلو 26، وحدة الذراع البحرى الكيلو 21، وحدة سيدى كرير.

مكاتب الصحة التابعة لمنطقة العجمى: مكتب صحة وداى القمر، ومكتب صحة الدخيلة، ومكتب صحة العجمى، ومكتب صحة الذراع البحرى الكيلو 26.

 

مستشفيات والوحدات الصحية بمنطقة العامرية بالإسكندرية
مستشفيات والوحدات الصحية بمنطقة العامرية بالإسكندرية

أخبار الإسكندرية

مستشفيات العامرية

الوحدات الصحية

منطقة العامرية

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة