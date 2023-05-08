زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الإكوادور

وكالات

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، بأن هزات أرضية بقوة 5.6 درجة ضربت الإكوادور اليوم الاثنين.

ووفقا لبيان المركز، تم تسجيل الزلزال في الساعة 0.51 بالتوقيت العالمي (3.51 بتوقيت موسكو) على بعد 40 كيلومترا شمال شرق مدينة كوينكا التي يبلغ عدد سكانها 276 ألف نسمة، و 16 كيلومترا شمال شرق مدينة أزوجيس التي يبلغ عدد سكانها 34.8 ألف نسمة.

وحسب موقع روسيا اليوم، أشار البيان إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 100 كيلومتر تحت الأرض.

ووفقا للبيان، لم ترد بعد أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة الهزات الأرضية.