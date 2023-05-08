زراعة بورسعيد: حصاد 6500 فدان من محصول القمح ومتابعة مستمرة لأعمال التوريد

أكد الدكتور حسنى عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة فى محافظة بورسعيد، أنه تم حصاد 6500 فدان من محصول القمح بالتزامن مع بدء موسم الحصاد بأراضى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه توجد متابعات يومية للأراضى الزراعية التى تقوم بحصاد محصول القمح، وكذلك متابعة توريده خلال الأيام القادمة.

وأضاف الدكتور حسنى عطية عزام، أنه يتم زراعة 10 آلاف و138 فدانا من المساحة المنزرعة بالمحافظة لمحصول القمح خلال هذا العام، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة زادت عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدانا وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانا.

ويعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعات مع العديد من الجهات المسؤولة عن ملف زيادة الرقعة الزراعية، للعمل بكل الوسائل على زيادتها وزراعة أماكن كثيرة بها بالمحاصيل الاستراتيجية.

وشهد محافظ بورسعيد، منذ عدة أيام، موسم حصاد القمح بأراضى منطقة سهل الطينة شرق المحافظة، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية.

ومن جهته أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن معدلات التوريد من الأقماح المحلية موسم 2023 ارتفعت بشون منطقة بورسعيد حتى وصلت إلى 7000 طن.

وأضاف "عوض"، أن الكمية المقدرة بدرجة نقاوة عالية، وذلك فى وجود اللجنة الفنية المتخصصة لفرز وإستلام القمح المحلى والتى تعمل من الساعة الثامنة صباحا، وحتى آخر سيارة لتسليم القمح، بما فى ذلك العطلات الرسمية والأجازات حيث بلغ إجمالى توريد واستلام القمح من المزارعين، كمية تقدر بـ 7000 طن.

وأشار إلى أنه تقوم لجان المتابعة اليومية المشكلة من مديرية التموين والتى بها: محمد حلمى - وكيل المديرية، وخالد فهمى - مدير إدارة الرقابة، إبراهيم الدهرى - رئيس الرقابة، وممدوح رمضان - مدير صيانة الحبوب، ومحمد أشرف وحاتم ماهر كبار مفتشى الصيانة، والتى تنعقد بصفة مستمرة، لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة.

وشهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس الماضى، موسم حصاد القمح بأراضى منطقة سهل الطينة شرق المحافظة، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ ببورسعيد، أنه توجد متابعات يومية للأراضى الزراعية التى تقوم بحصاد محصول القمح، وكذلك متابعة توريده بالشون والصوامع، مضيفًا أنه يتم زراعة 10 آلاف و138 فدانا من المساحة المنزرعة بالمحافظة لمحصول القمح خلال هذا العام.