"يا حلاوة الايد الشغالة".. شاهد مواكب الذهب الأصفر داخل صوامع الغلال بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

يعد القمح المحصول الاستراتيجى الذى يحظى بالأولوية القصوى من الاهتمام والمتابعة لارتباطه برغيف العيش، وتشهد صوامع وشون محافظة الشرقية توريد القمح من المزارعين منذ انطلاق موسم الحصاد.

وتجولت عدسة اليوم السابع داخل مطاحن شرق الدلتا لرصد رحلة توريد الاقماح من المزراعين إلى الصوامع، وسط مجهود مبذول من مجلس إدارة الشركة وتسهيل كافة الأمور للمزارع، فيما قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بجولة داخل مطاحن شرق الدلتا لمتابعة انتظام توريد الاقماح.

ويوجد بمحافظة الشرقية، 58 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون حكومية متطورة، ومراكز تستخدم لاستلام الأقماح على مستوى المحافظة هذا العام بطاقة استيعابية تصل 850 ألف طن قمح. موزعة ما بين 30 ألف طن بمركز الحسينية وصان الحجر 60 ألف طن، و90 ألف طن بالصالحية الجديدة، و60 ألف طن بمدينة ههيا، و60 ألف طن بأبو حماد والقرين، و60 ألف طن بالعاشر من رمضان، و30 ألف طن بمدينة الزقازيق و50 ألف طن قطاع خاص بأبو حماد، بالإضافة إلى 30 ألف طن بأبو كبير.