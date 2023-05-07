اليوم السابع
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"يا حلاوة الايد الشغالة".. شاهد مواكب الذهب الأصفر داخل صوامع الغلال بالشرقية

الأحد، 07 مايو 2023 02:52 م
"يا حلاوة الايد الشغالة".. شاهد مواكب الذهب الأصفر داخل صوامع الغلال بالشرقية العمل داخل صوامع الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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يعد القمح المحصول الاستراتيجى الذى يحظى بالأولوية القصوى من الاهتمام والمتابعة لارتباطه برغيف العيش، وتشهد صوامع وشون محافظة الشرقية توريد القمح من المزارعين منذ انطلاق موسم الحصاد.
 
وتجولت عدسة اليوم السابع داخل مطاحن شرق الدلتا لرصد رحلة توريد الاقماح من المزراعين إلى الصوامع، وسط مجهود مبذول من مجلس إدارة الشركة وتسهيل كافة الأمور للمزارع، فيما قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بجولة داخل مطاحن شرق الدلتا لمتابعة انتظام توريد الاقماح.
 
ويوجد بمحافظة الشرقية، 58 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون حكومية متطورة، ومراكز تستخدم لاستلام الأقماح على مستوى المحافظة هذا العام بطاقة استيعابية تصل 850 ألف طن قمح. موزعة ما بين 30 ألف طن بمركز الحسينية وصان الحجر 60 ألف طن، و90 ألف طن بالصالحية الجديدة، و60 ألف طن بمدينة ههيا، و60 ألف طن بأبو حماد والقرين، و60 ألف طن بالعاشر من رمضان، و30 ألف طن بمدينة الزقازيق و50 ألف طن قطاع خاص بأبو حماد، بالإضافة إلى 30 ألف طن بأبو كبير.
 
أحد-مسئولي-الصوامع
أحد-مسئولي-الصوامع

العاملين-فى-الصوامع
العاملين-فى-الصوامع

العمل-داخل-الصوامع
العمل-داخل-الصوامع

العمل-داخل-صوامح-القمح-بالشرقية
العمل-داخل-صوامح-القمح-بالشرقية

المحافظ-يتابع-توريد-القمح-للصوامع
المحافظ-يتابع-توريد-القمح-للصوامع

توريد-القمح
توريد-القمح

توريد-القمح-بالشرقية-(2)
توريد-القمح-بالشرقية-(2)

توريد-القمح-بالشرقية
توريد-القمح-بالشرقية

جولة-المحافظ-لمتابعة-توريد-القمح
جولة-المحافظ-لمتابعة-توريد-القمح

صوامع-الشرقية
صوامع-الشرقية

صوامع-القمح-فى-الشرقية
صوامع-القمح-فى-الشرقية

محافظ-الشرقية-في-جولة-داخل-الصوامع
محافظ-الشرقية-في-جولة-داخل-الصوامع

محافظ--الشرقية-في-جولة-داخل-الصوامع
محافظ--الشرقية-في-جولة-داخل-الصوامع

محافظ-الشرقية-يتابع-توريد-القمح-للصوامع
محافظ-الشرقية-يتابع-توريد-القمح-للصوامع

مسئولي-صوامع-الشرقية
مسئولي-صوامع-الشرقية

نقل-القمح-للصوامع
نقل-القمح-للصوامع

 


حصاد القمح

موسم حصاد القمح

زراعة الشرقية

القمح مطاحن الشرقية

صوامع الشرقية



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