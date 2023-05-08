وذكرت الوزارة -في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"- أن سفينة "ميركوري" التي تم تطويرها في حوض بناء السفن الشمالي الروسي لصالح جيش البلاد في إطار المشروع الحكومي الروسي 20380 تخضع حاليا للمرحلة النهائية من الاختبارات الحكومية، وكجزء من هذه المرحلة تم اختبار عمليات إقلاع وهبوط مروحيات "Ka-27" على المنصة الموجودة فيها، كما أجرى الطيارون اختبارات للتحليق بالمروحيات حول السفينة.

وأضافت "أن التفاعل بين طياري المروحيات وطاقم السفينة هو أهم عنصر في التدريب القتالي للبحارة والطيارين".

جدير بالذكر أن سفنية "ميركورى" هي خامس سفينة صاروخية يتم تطويرها في حوض بناء السفن الشمالي الروسي لصالح جيش البلاد في إطار المشروع الحكومي الروسي 20380، وبدأ العمل على بناء هذه السفينة عام 2015، وبدأت اختبارت إرسائها عام 2021، ومن المفترض أن يتم تسليمها للجيش قبل نهاية العام الجاري.

من جهته.. قال سيرجي فينسكي رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات الغرب الروسية التابعة للجيش الروسي- حسبما أفادت القناة الإخبارية، اليوم- إن مقاتلة قاذفة من طراز (سوـ 34) استهدفت نقطة لتمركز المرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف بالقنابل الموجهة.

وأضاف فينسكي أن قوات مجموعة الغرب كشفت ودمرت مجموعتين تخريبيتين استطلاعيتين أوكرانيتين على محور كوبيانسك.

وأشار إلى أن المجموعة أحبطت محاولات لتناوب الوحدات الأوكرانية في المواقع الأمامية.

وأفادت قناة (روسيا اليوم) بأن قاذفات استراتيجية روسية تشن هجمات على مطارات أوكرانية انطلقت منها مسيرات، كما استهدف القصف مواقع لتخزين الأسلحة في المناطق الجنوبية من أوكرانيا.

بدوره.. أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "جنوب" الروسية فاديم أستافيف- وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الاثنين/- التصدي لمحاولة استطلاع قتالي للقوات الأوكرانية على اتجاه أفدييفكا في اتجاه دونيتسك، وتكبيدها خسائر وإجبارها على التراجع.

وقال أستافيف إنه على اتجاه أفدييفكا حاول العدو القيام بالاستطلاع القتالي، لكن العسكريين الروس تصدوا لمجموعة الاقتحام الأوكرانية وأجبرها على التراجع بعد تكبدها خسائر كبيرة.

ولفت إلى أن مدفعية مجموعة "جنوب" شنت ضربات نارية مركزة على نقاط الانتشار المؤقت للواءين الميكانيكيين (53) و(110) للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من لاستوتشكينو وأفدييفكا.

وأوضح أن طاقم منظومة دفاع جوي صاروخية تابع لمجموعة "جنوب"، تمكن من تدمير درون جوي أوكراني من طراز "فوريا"، في منطقة فيرخنيتوريتسكي.

في السياق.. قال يفجيني دوردوروف المدير التنفيذي لشركة "تقنيات أندرويد" الروسية المصنعة لروبوت "فيودور" الفضائي المشهور- وفقا لقناة (روسيا اليوم)، إنه قد يتم في منطقة العملية العسكرية الخاصة استخدام شاحنات بدون سائق؛ لنقل الذخيرة والبضائع الإنسانية وإخلاء الجرحى.

وأضاف دوردوروف: "أننا نعمل في الوقت الحالي، في مجال إنجاز شاحنات بدون سائق يمكنها العمل على الطرق الوعرة لمصلحة القوات الروسية العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وربما في المستقبل القريب سنراها تعمل فعلا هناك".

وأوضح أنه يتم في الوقت الراهن اختبار نموذج أولي لشاحنة بدون سائق في إحدى المؤسسات الصناعية، حيث "تظهر هذه الشاحنة نفسها بشكل فعال".

وتطرق إلى أنه تم قبل فترة في روسيا نشر مشروع قانون "حول وسائط النقل المؤتمتة للغاية"، والذي ينظم قواعد استخدام المركبات غير المأهولة.