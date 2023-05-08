وتابع فيالا أن عدد عمليات الهجرة غير الشرعية ليس مرتفعا بالشكل الذي يستلزم فرض التفتيش الحدودي، مضيفا أنه من الضروري التركيز على إغلاق مسارات هجرة محددة وتعديل السياسات المتعلقة بإعادة المهاجرين إلى بلادهم، وذلك حسبما نقل راديو "براغ الدولي".

وأشار راديو "براغ الدولي" إلى أن تصريحات فيالا تعقب مطالبات عديدة مؤخرا من جانب ساسة في ألمانيا المجاورة بإنشاء نقاط تفتيش حدودي للسيطرة على تدفق الهجرة غير الشرعية.