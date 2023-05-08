رئيس إقليم القناة الثقافى يتفقد الموقع المقترح لإقامة قصر ثقافة سانت كاترين الجديد‎‎

واصل محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، جولته التفقدية للمواقع الثقافية بجنوب سيناء، بالمرور على بيت ثقافة سانت كاترين وتفقد الموقع ومتابعة سير العمل، برفقة أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، ومحمد غنيم مدير إدارة الشئون القانونية بالإقليم، وعزة عبد الشافى مدير إدارة التفتيش المالي والإداري برئاسة الإقليم.

أعقبها لقاء اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين ، واللواء طلعت العنانى مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات بسانت كاترين.

و صرح محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى، أن اللقاء تضمن مناقشة مقترح اختيار موقع مميز لإقامة قصر ثقافة سانت كاترين الجديد بما يسهم فى تعظيم الخدمات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لتنمية الوعى الثقافى والفكرى لأهالي مدينة سانت كاترين بما يتماشى ورؤية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لتحقيق العدالة الثقافية وتمكين المرأة السيناوية وتنمية الموهوبين والنابغين من أبناء سيناء.