محمد صحصاح رئيس سانت كاترين الجديد: السياحة أول ملفاتى فى أجمل مدن العالم

فريق المحافظات

قال محمد محمود صحصاح رئيس مدينة سانت كاترين الجديد، إن ملف السياحة هو أول اهتماماته بالمدينة التي يعتبرها واحدة من أهم مدن العالم على حد قوله، موضحا في تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن المدينة بها معالم تؤهلها إلى أن تصبح قبلة السياح من شتى بقاع العالم، منها "دير سانت كاترين"، ومن المعالم داخل الدير الأبار مثل "بئر موسى" و"بئر اسطفانوس"، و"الكنيسة الكبرى"، و"مسجد الدير"، ومعالم أخرى مثل "شجرة العليقة"، و"جبل موسى"، ومن معالم مدينة سانت كاترين أيضا "جبل البنات" وهو جبل عظيم له سحر خاص.



وأضاف صحصاح في تصريحاته لـ"اليوم السابع"، سنبذل قصارى جهدنا كى نجعل هذه المدينة ملتقى السياح من مختلف بلدان العالم، وأن ذلك سيتم بالتعاون بين رجال مجلس المدينة وناسها الطيبين.



يذكر أن محمد محمود صحصاح كان قد تولى منذ عدة سنوات رئاسة مركز ومدينة البياضية في محافظة الأقصر، وحقق خلال فترة رئاستها لها العديد من الإصلاحات الداخلية وفقا لسياسة الجمهورية الجديدة.



وكان اللواء اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد أصدر حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، تضمنت نقل كل من محمد محمود صحصاح رئيس مدينة ومركز البياضة بالأقصر إلى رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، وخيري حسين إبراهيم رئيس مدينة سانت كاترين إلى رئيس حى الوايلى بالقاهرة.







محمد صحصاح رئيس سانت كاترين الجديد



