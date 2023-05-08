خريطة انقطاع الكهرباء اليوم بالإسماعيلية وعودتها بعد انتهاء الصيانة

الإسماعيلية- صبرى غانم

تشهد بعض المناطق بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين، بعض أعمال صيانة أعمدة الإنارة والمحولات، ضمن خطة شركة توزيع الكهرباء استعدادًا لفصل الصيف لضمان عدم انقطاع الكهرباء مع زيادة الأحمال في الأيام المقبلة.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية فى بيان رسمى عن خريطة انقطاع التيار الكهربائي اليوم الاثنين في مناطق مختلفة في حي أول وحي ثالث، وحى ثان داخل مدينة الإسماعيلية، ومركز القنطرة غرب ومركز القنطرة شرق.

وأضاف بيان المحافظة، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي اليوم الإثنين في نطاق المنطقة الصناعية بحي أول ومساكن عثماسون في حي ثالث الإسماعيلية ومنطقة الحكر فى حى ثان الإسماعيلية وتفريعة الحرش في القنطرة غرب وقوى محركة ومنطقة سكنية بقرية السلام شرق البحيرات والقنطرة شرق القديمة والكيلو 14 شرق قرية الفردان.

وأشار البيان إلى أن انقطاع التيار الكهربائي سيتم من 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وناشدت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية المواطنين في المناطق المذكورة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير احتياجاتهم المتوقفة على استخدام الكهرباء لحين عودتها فور انتهاء أعمال الصيانة.

